окружающий мир: рассказ про древнюю русь.
История
окружающий мир: рассказ про древнюю русь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
древние руси носили амулеты обереги полагая что это защитит их от злых духов.у древних руси было металлические обручи гривны дневнерусские золотые украшения в 8 веке. и резьбой покрывали эмалью и тонкой
Гость:
Русь (ру́сы, в ед. числе руси́н) — народ, давший своё имя и составивший социальную верхушку первого государства восточных славян — Руси, в современной литературе известного как Киевская Русь. Его этническая идентификация является дискуссионной, поскольку в одних источниках русь отождествляется со славянами, в других — отличается от них. История руси может быть прослежена с 1-й половины IX века, хотя её точная реконструкция остаётся ненадёжной из-за недостатка и противоречивого характера источников. К середине X века «русский род», составляющий дружину соплеменников во главе с князем киевским, объединил под своей властью территорию ильменских словен, полян, кривичей и поставил в зависимость от себя большую часть остальных восточнославянских племенных союзов и ряд финно-угорских племён. В результате интеграции руси со славянским населением бассейна среднего Днепра этноним русь распространился сначала на полян, а позже на всё население Древнерусского государства.[1] В единственном числе представитель народа-племени русь назывался русин.[2] В Слове о полку Игореве также приводятся формы русичи и русицы.
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