Начерти отрезок длиной 12 см и узнай: сколько сантиметров в одной третьей части отрезка,в одной шестой; в в одной двенадцатой;2) сколько сантиметров в двух третьих части отрезка,в пяти шестых,в одиннадцати двенадцатых.

Гость: Гость:

Пусть этот отрезок равен 12 см(так как 12 пунктиров, так же для того чтобы решить эту задачу нужен рисунок) - ------------ 1)в 1/3 части будет 4 см - |----|----|----| (т.к мы разделили этот отрезок на 3 части и в одной части - 4 пунктира(т.е. см)) в 1/6 части будет 2 см - |--|--|--|--|--|--| (т.к. мы разделили этот отрезок на 6 частей и в одной части - 2 пунктира) в 1/12 части будет 1 см - |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- | (т.к. мы разделили этот отрезок на 12 частей и в одной части - 1 пунктир) 2) в 2/3 части будет 8 см - |----|----|----| (т.к мы разделили этот отрезок на 3 части и в двух частях - 8 пунктиров (т.е. см)) в 5/6 части будет 10 см - |--|--|--|--|--|--| (т.к. мы разделили этот отрезок на 6 частей и в пяти частях - 10 пунктиров) в 11/12 части будет 11 см - |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| (т.к. мы разделили этот отрезок на 12 частей и в одиннадцати частях - 11 пунктиров)