морфемный разбор слов: Волнистый,вторая,теряясь,набежавшие.
Русский язык
морфемный разбор слов: Волнистый,вторая,теряясь,набежавшие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОЛНИСТЫЙ: волн-корень ист-суффикс ый-окончание ВТОРАЯ: вторая-корень окончание нулевое ТЕРЯЯСЬ: теря-корень я-окончание сь-суффикс НАБЕЖАВШИЕ: на-приставка беж-корень а-суффикс вш-суффикс ие-окончание
Гость:
ВОЛНИСТЫЙ-волн корень ист суфикс ый окончание ВТОРАЯ-вторая корень нулевое окончание ТЕРЯЯСЬ-тер корень яя окончание сь постфикс НАБЕЖАВШИЕ-на приставка беж корень а суфикс вш суфикс ие окончание
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