как объяснить пословицу:мал золотник,да дорог. Очень срочно заранее огромное спасибо!!!

Гость: Гость:

О том, кто мал ростом или молод, но имеет много достоинств, положительных качеств. О том, что если тебе маленькая вещь (что-то маленькое) дорого,нравится очень, привык к этой вещи, то тебе ничто похожее не сможет настолько стать близким, дорогим - как эта вещь, к которой ты привык.