как объяснить пословицу:мал золотник,да дорог. Очень срочно заранее огромное спасибо!!!
Русский язык
как объяснить пословицу:мал золотник,да дорог. Очень срочно заранее огромное спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мал золотник, да дорог (старая русская поговорка) - говорит о чем-нибудь незначительном с виду, но ценном. Золотник - это русская мера веса, равная 1/96 фунта.
Гость:
О том, кто мал ростом или молод, но имеет много достоинств, положительных качеств. О том, что если тебе маленькая вещь (что-то маленькое) дорого,нравится очень, привык к этой вещи, то тебе ничто похожее не сможет настолько стать близким, дорогим - как эта вещь, к которой ты привык.
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