разобрать по составу слово пропала
Русский язык
разобрать по составу слово пропала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пропала про - приставка, пал - корень, а - окончание
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