подчеркни в предложении главные члены.начерти схему предложения.Быстро наступаетвечер в густом лесу.

Русский язык
подчеркни в предложении главные члены.начерти схему предложения.Быстро наступаетвечер в густом лесу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вечер-подлежащее,подчеркивается одной чертой наступает-сказуемое,подчеркивается двумя чертами   [ = - в "волнистая линия" _._ ] 
Гость:
Быстро наступает вечер в густом лесу            ________              
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