подчеркни в предложении главные члены.начерти схему предложения.Быстро наступаетвечер в густом лесу.
Русский язык
подчеркни в предложении главные члены.начерти схему предложения.Быстро наступаетвечер в густом лесу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вечер-подлежащее,подчеркивается одной чертой наступает-сказуемое,подчеркивается двумя чертами [ = - в "волнистая линия" _._ ]
Гость:
Быстро наступает вечер в густом лесу ________
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