Два пешехода двигались с одинаковой скоростью. Один прошёл 20км, а другой-12км. С какой скоростью шли пешеходы, если один затратил на дорогу на 2ч больше, чем другой?
Математика
Два пешехода двигались с одинаковой скоростью. Один прошёл 20км, а другой-12км. С какой скоростью шли пешеходы, если один затратил на дорогу на 2ч больше, чем другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 - 12 = 8 (км) больше прошел первый пешеход 8 : 2 = 4 (км/час) скорость пешеходов
Гость:
20 : х - 12 : х=2 8 х = 2 х= 4км/ч скорость пешеходов 1) 20-12 =на 8 км больше пошел 1 пешеход 2) 8: 2 = 4км/ч скорость
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