Два пешехода двигались с одинаковой скоростью. Один прошёл 20км, а другой-12км. С какой скоростью шли пешеходы, если один затратил на дорогу на 2ч больше, чем другой?

Математика

Два пешехода двигались с одинаковой скоростью. Один прошёл 20км, а другой-12км. С какой скоростью шли пешеходы, если один затратил на дорогу на 2ч больше, чем другой?

Автор: Гость