(350 :в +10) * 7 =560 найти- в
Математика
(350 :в +10) * 7 =560 найти- в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(350 :в +10) * 7 =560 350:в+10=560:7 350:в+10=80 350:в=80-10 350:в=70 в=350:70 в=5
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