Вставить знаки препинания, сделать морфологический разбор причастий и деепричастий 1) конями крытыми ковром в санях он стоя правит и гонит всех и давит 2) сад все больше редея спускался к реке проросшей зеленым камышом и ивняком
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Вставить знаки препинания, сделать морфологический разбор причастий и деепричастий 1) конями крытыми ковром в санях он стоя правит и гонит всех и давит 2) сад все больше редея спускался к реке проросшей зеленым камышом и ивняком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) конями, крытыми ковром, в санях он, стоя, правит, и гонит всех, и давит 2) сад, все больше редея, спускался к реке, проросшей зеленым камышом и ивняком 1.крытыми - причастие (какими?) 2. Начальная форма - крытый Пост.признаки: страдательное, несовершенный вид, прошедшее время. Непост. признаки: полное, множественное число, Творительный падеж 3.Опеределение 1. Стоя - деепричастие (как? что делая?) 2. Н.ф - стоять, несов.в., непереходн, неизменемое. 3. Обстоятельство образа действия 1.редея - деепричастие (что делая?) 2. Н.ф. - редеть несов.в., непероходн, неизменяемое. 3. Обстоятельство образа действия 1.поросшей - причастие (какой?) 2. Н.ф. - поросший. Пост.пр.: сов.вид, действительное, прошедшее время. Непост.пр.: полное, ед.ч., ж.р., дательный падеж 3. определение
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