на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых. На втором складе хранится 20 ц красных яблок и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на сколько?
Математика
на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых. На втором складе хранится 20 ц красных яблок и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+6=36(ц) на первом складе 2) 20+4=24(ц) на втором складе 3) 36-24=12(ц) Ответ: в первом складе на 12 ц больше, чем на втором.
Гость:
на первом складе----------красных 30ц + зеленых 6ц на втором складе-----------красных 20ц + зеленых 4ц на каком складе больше-----------------? ------------? 30+6=36ц на 1-ом складе 20+4=24ц на 2-ом складе 36-24=12ц (больше) Ответ:на первом складе на 12 ц,больше чем на втором складе .
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