небольшой топик на тему мое отношение к боевым искусствам. помогите, пожалуйста! желательно с переводом
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небольшой топик на тему мое отношение к боевым искусствам. помогите, пожалуйста! желательно с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My attitude to martial arts. I am - a girl. So martial atrs somehow far from my everyday interests. But familiarity with this kind of sport has given me way for self-development. During watching the competition I’ve noticed a great difference between those few accomplished martial artists and the rest of practitioners: proper mental attitude. I believe that to be a good traditional martial arts practitioner, all you need to do is to excel in your system’s basics, understand the applications, practice every day and practice as a fighter. To do so, however may be easier said than done. In fact , the only way to excel in any endeavor is by having the proper mental attitude prior to and during that endeavor. First you need to set a primary goal. And then step by step go to the thrust of it execution. Моё отношение к боевым искусствам. Я - девушка. Поэтому боевые искусства несколько далеки от моих повседневных интересов. Но знакомство с этим видом спорта дало мне путь для саморазвития. Во время просмотра соревнований я заметила большую разницу между опытными борцами и остальными практикующими: правильный психологический настрой. Я считаю, что для того, чтобы быть хорошим борцом, все, что нужно сделать, это вникнуть в основы вашей системы, понять как это применяется, тренироваться каждый день и участвовать в соревнованиях как боец. Однако, это легче сказать, чем сделать. На самом деле, единственный способ преуспеть в любом деле является наличие надлежащего психологического настроя до и во время этой деятельности. Прежде всего, необходимо установить цель. А потом шаг за шагом идти к её исполнению.
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