найдите площадь кольца ограниченного двумя окружностями с общим центром и радиусами 13 и 12 см
Геометрия
найдите площадь кольца ограниченного двумя окружностями с общим центром и радиусами 13 и 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]R_1=13[/latex] cм [latex]R_2=12[/latex] cм [latex]S=S_1-S_2=\pi R_1^2-\pi R_2^2=\pi(R_1^2-R_2^2)\approx3,14\cdot(13^2-12^2)=3,14\cdot25=78,5[/latex] (кв.см) Ответ: площадь кольца 78,5 кв.см
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