Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».
Литература
Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комедия Ревизор Герой: Лука Лукич Хлопов — смотритель училищ
Гость:
Конечно же, это в характере смотрителя училищ. (Да и многих учителей...)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых. На втором складе хранится 20 ц красных яблок и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше...
Английский язык
небольшой топик на тему мое отношение к боевым искусствам. помогите, пожалуйста! желательно с переводом
Математика
Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень оче...
Українська література
Найдите все углы ,образованные при пересечении двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого