Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».

Литература

Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».

Автор: Гость