Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».

Литература
Угадайте героя по его описанию: «Человек, напуганный частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чём грешен».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комедия Ревизор Герой: Лука Лукич Хлопов — смотритель училищ
Гость:
Конечно же, это в характере смотрителя училищ. (Да и многих учителей...)
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