Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями, в другой - с безударными. Выдели окончания. Определи спряжение глаголов.Блестит, горят, сверкает, льёт, сквозит, мечтаете, работаешь, познаём, изучаем, поёт, распева...

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Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями, в другой - с безударными. Выдели окончания. Определи спряжение глаголов.Блестит, горят, сверкает, льёт, сквозит, мечтаете, работаешь, познаём, изучаем, поёт, распевает, свистят, грозим, утешают.

Автор: Гость