Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями, в другой - с безударными. Выдели окончания. Определи спряжение глаголов.Блестит, горят, сверкает, льёт, сквозит, мечтаете, работаешь, познаём, изучаем, поёт, распева...
Русский язык
Выпиши в один столбик глаголы с ударными личными окончаниями, в другой - с безударными. Выдели окончания. Определи спряжение глаголов.Блестит, горят, сверкает, льёт, сквозит, мечтаете, работаешь, познаём, изучаем, поёт, распевает, свистят, грозим, утешают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с ударными личными окончаниями: блестит 2 спряжение, горят 2 спряжение, льёт 1 спряжение, свозит 2 спряжение,познаём 1 спряжение, поёт 1 ,свистят 2,грозим 2. с безударными личными окончаниями:сверкает 1, мечтаете 1,работаешь 1,изучаем 1,распевает 1, утешают 1.
Гость:
1) блестит (2спр) горят (2спр) льёт (1спр) сквозит (2спр) познаём (1спр) поёт (1спр) свистят (2спр) грозим (2спр) 2) сверкает (1спр) мечтаете (1спр) работаешь (1спр) изучаем (1спр) распевает (1спр) утешают (1спр)
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