какой длинны в сантиметрах могут быть сторон равностароннего треугольника периметр которого равен длине 9см.
Математика
какой длинны в сантиметрах могут быть сторон равностароннего треугольника периметр которого равен длине 9см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как стороны равностороннего треугольника равны, то 9:3=3(см)-длина каждой стороны треугольника
Гость:
У равностороннего треугольника все стороны равны, следовательно 9/3=3(см) 3 см сторона треугольника
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