В мензурке объемом 250 см3 налита вода 160 см3. Поместиться ли в этой мензурке такая же масса керосина, если воду вылить?

Физика

В мензурке объемом 250 см3 налита вода 160 см3. Поместиться ли в этой мензурке такая же масса керосина, если воду вылить?

Автор: Гость