В мензурке объемом 250 см3 налита вода 160 см3. Поместиться ли в этой мензурке такая же масса керосина, если воду вылить?
Физика
В мензурке объемом 250 см3 налита вода 160 см3. Поместиться ли в этой мензурке такая же масса керосина, если воду вылить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1 - плотность воды p2 - плотность керосина m1=m2 m1=v1*p1 m2=v2*p2 v2= m2/p2=m1/p2=v1*p1/p2 подставьте значения и сравните полученный объем с 250см3
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