Составь предложения с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. В березовом лесу, у старого пня, под жёлтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпк...
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Составь предложения с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. В березовом лесу, у старого пня, под жёлтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В берёзовом лесу, у старого пня, под жёлтыми листочками росли поганки на тонких длинных ножках. И тут же рядом виднелись разноцветные головки благородных грибов. Они росли на крепких толстеньких ножках. И мухоморы гордо стояли с красными шляпками в белую крапинку.
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