Составь предложения с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. В березовом лесу, у старого пня, под жёлтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпк...

Гость: Гость:

В берёзовом лесу, у старого пня, под жёлтыми листочками росли поганки на тонких длинных ножках. И тут же рядом виднелись разноцветные головки благородных грибов. Они росли на крепких толстеньких ножках. И мухоморы гордо стояли с красными шляпками в белую крапинку.