со словом мышь путь рояль фамилия повидло яблоко составить предложение так чтоб отчетливо выявлялся род этих слов

Гость: Гость:

МаленькАЯ серАЯ мышь пробежала около моих ног.(Ж.р.) Мы выбрали нелегкИЙ путь.(М.р.) У моей подруги звучнАЯ фамилия.(Ж.р.) Мама положила в пирог яблочнОЕ повидло.(Ср.р) НаливнОЕ яблоко свалилось с ветки.(Ср.р.)