со словом мышь путь рояль фамилия повидло яблоко составить предложение так чтоб отчетливо выявлялся род этих слов
Русский язык
со словом мышь путь рояль фамилия повидло яблоко составить предложение так чтоб отчетливо выявлялся род этих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МаленькАЯ серАЯ мышь пробежала около моих ног.(Ж.р.) Мы выбрали нелегкИЙ путь.(М.р.) У моей подруги звучнАЯ фамилия.(Ж.р.) Мама положила в пирог яблочнОЕ повидло.(Ср.р) НаливнОЕ яблоко свалилось с ветки.(Ср.р.)
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