электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Сколько раз в течении суток разница между часами и минутами равна 10?

Математика

электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Сколько раз в течении суток разница между часами и минутами равна 10?

Автор: Гость