электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Сколько раз в течении суток разница между часами и минутами равна 10?
Математика
электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Сколько раз в течении суток разница между часами и минутами равна 10?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раза часов всего 24 же,поэтому
Гость:
38 раз, т.к. 00-10, 01-11, 02-12, 03-13, 04-14, 05-15, 06-16, 07-17, 08-18, 09-19, 10-20, 11-21, 12-22, 13-23, 14-24, 15-25, 16-26, 17-27, 18-28, 19-29, 20-30, 21-31, 22-32, 23-33, 10-00, 11-01, 12-02, 13-03, 14-04, 15-05, 16-06, 17-07, 18-08, 19-09, 20-10, 21-11, 22-12, 23-13.
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