естествознание , помогите ответить какое свойство воздуха использует вертолёт, двойное остикление, костёр!!! 4 класс , в учебнике ничего нету!!!
История
естествознание , помогите ответить какое свойство воздуха использует вертолёт, двойное остикление, костёр!!! 4 класс , в учебнике ничего нету!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертолёт - упругость (воздух упруг) Двойное остекление - низкая теплопроводность (воздух плохо проводит тепло) Костёр - в состав воздуха входит кислород - газ, поддерживающий горение
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