Является ли число 39 членом арифметической прогрессии(Сn), в которой С1=-6 и С6=6?
Алгебра
Является ли число 39 членом арифметической прогрессии(Сn), в которой С1=-6 и С6=6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cn=39 C1=-6 d=(C6-C1)/(n-1)=(6+6)/(6-1)=2,4 n=(Cn-C1)/d+1=(39+6)/2,4+1=19,75 Т.к. n не целое число, значит число 39 не является членом данной арифмитической прогресси
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