Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ, заряженный до напряжения 200 В, подключили к проводам катушки индуктивностью 0,1 Гн. Какова максимально возможное значение силы тока в катушке?

Физика

Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ, заряженный до напряжения 200 В, подключили к проводам катушки индуктивностью 0,1 Гн. Какова максимально возможное значение силы тока в катушке?

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