Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ, заряженный до напряжения 200 В, подключили к проводам катушки индуктивностью 0,1 Гн. Какова максимально возможное значение силы тока в катушке?
Физика
Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ, заряженный до напряжения 200 В, подключили к проводам катушки индуктивностью 0,1 Гн. Какова максимально возможное значение силы тока в катушке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Uм=Iм*L*w w=2π√L*c Iм=Uм\L*w остается только расчитать
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