Реши 2 спосабами . Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка по дороге к озеру.через 20мин Саша,который ехал со скоростью 250м/мин , подехал к озеру. На каком расстояние от него находится в это время Вова,скоро...
Математика
Реши 2 спосабами . Саша и Вова одновременно выехали на велосипедах из поселка по дороге к озеру.через 20мин Саша,который ехал со скоростью 250м/мин , подехал к озеру. На каком расстояние от него находится в это время Вова,скорость которого была 200м/мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. 1) 250*20=5000 (м) - расстояние от посёлка до озера 2) 200*20=4000 (м) - проехал Вова за 20 минут 3) 5000-4000=1000 (м) 1000 м=1 км Ответ: когда Саша подъехал к озеру, Вова находился на расстоянии 1 км от него. 2 способ. 1) 250-200=50 (м/мин.) - скорость удаления Саши от Вовы 2) 50*20=1000 (м) 1000 м=1 км Ответ: когда Саша подъехал к озеру, Вова находился на расстоянии 1 км от него.
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