Решите уравнениие x^3-4x^2+5x-20=0

Алгебра
Решите уравнениие x^3-4x^2+5x-20=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^3-4x^2+5x-20=0 x^2*(x-4)+5*(x-4) =0 (x-4)(x^2+5)=0 Первый корень x=4   Далее x^2+5=0 ==> x^2=-5 ==> x2 = -sqrt(5)*i, x3 = sqrt(5)i - комплексные корни 
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