Зная, что 3,4 меньше х меньше 3,5 и 1,4 меньше у меньше 1,5, оцените значение выражения: а) 2х+у б) х-2У в) 5ху г) ху-2

Алгебра

Зная, что 3,4 меньше х меньше 3,5 и 1,4 меньше у меньше 1,5, оцените значение выражения: а) 2х+у б) х-2У в) 5ху г) ху-2

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