Зная, что 3,4 меньше х меньше 3,5 и 1,4 меньше у меньше 1,5, оцените значение выражения: а) 2х+у б) х-2У в) 5ху г) ху-2
Алгебра
Зная, что 3,4 меньше х меньше 3,5 и 1,4 меньше у меньше 1,5, оцените значение выражения: а) 2х+у б) х-2У в) 5ху г) ху-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 6,8<2x<7 1,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин,в левом - вода.Высота керосина равна 20 см.Определите ,на сколько уровень керосина в правом коле...
Геометрия
На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри угла D, и РК = РМ, Докажите, что луч DP – биссектриса угла MDK.
Английский язык
Помогите пожалуйста. My hometown is special. I live in Nigniy Novgorod. I like living there because________. There are_________...