составьте схему круговорота веществ в сообществе луг

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Так в природных сообществах возникают пищевые связи, цепь питания: растения - растительноядные животные — плотоядные животные (хищники). Иногда эта цепь усложняется: первыми хищниками могут питаться другие, а ими, в свою очередь, — третьи. Например, гусеницы поедают растения, а гусениц поедают хищные насекомые, которые, в свою очередь, служат пищей насекомоядным птицам, а теми питаются хищные птицы.