поставьте знаки действий и скобки так чтобы получилось равенство:3 3 3 3 3 3=1000
Математика
поставьте знаки действий и скобки так чтобы получилось равенство:3 3 3 3 3 3=1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333*3+3:3=999+1=1000 вот так!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см.Его основание в два раза меньше боковой стороны. Вычислите длины сторон треугольника.
Математика
История
количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса
Физика
Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определи...