напишите пожалуйста сочинение по английски на тему школа. 

Our school is very beautiful. It is not small, but not very big. We have got 4 steps in it. On the first we have got a refectory and cloakroom.Refectory is rather comfortable and you can eat tasty breakfasts and dinners in it. Cloakroom is new and very clean. On the second floor is a primary school. We have not got lessons where. On the 2 and 3 floors we have got our lessons. We have got 60 klassrooms. They are light , evrywear we have got computers.I like my school very much.

Сочинение: Every day we dress a school uniform and we go all year long in same. Many schoolboys ask sooner or later a question: "Yes who in general has thought up this form?" It would be desirable a variety, In the days off it should be erased, as in week we study also it it is necessary to carry. To wear the uniform a duty of each pupil of our school. Many say what every day to wear the same uniform not so pleasantly. And as on each person on a miscellaneous sits, on one it is beautiful, on other isn't present. And many against. But I consider that a school uniform it is good, as it is very pleasant all your schoolmates in one clothes, all of us are equally dressed. Nobody envies that here at someone it is more beautiful, than at me. At competitions it is possible to distinguish who from what school, after all at each school the form differs. Some speak, what difference in what to go, after all mind not to increase. Others that in our country not so beautiful form, and in Japan is much more nice and more convenient. Probably in something they are right, but I hold the opinion, after all time has entered the form from it already not to get to anywhere. In Japan the school uniform is called "матроски". And many girls out of school go too in it, they consider that alma-mater an example for imitation. Перевод: Каждый день мы одеваем школьную форму и ходим круглый год в одной и той же. Многие школьники рано или поздно задаются вопросом: "Да кто вообще придумал эту форму?" Хочется разнообразия, В выходные дни её приходится стирать, так как в будние мы учимся и её приходится носить. Носить форму обязанность каждого учащегося нашей школы. Многие говорят, что каждый день носить одну и ту же форму не очень приятно. А так же на каждом человеке по разному сидит, на одном красиво, на другом нет. И многие против. Но я считаю, что школьная форма это хорошо, так как очень приятно все твои одноклассники в одной одежде, мы все одинаково одеты. Никто не завидует, что вот у кого-то красивее, чем у меня. На конкурсах можно различить кто из какой школы, ведь у каждой школы отличается форма. Некоторые говорят, какая разница в чём ходить, ведь ума не прибавиться. Другие, то что в нашей стране не очень красивая форма, а в Японии намного симпатичней и удобнее. Возможно в чём-то они правы, но я придерживаюсь своего мнения, ведь раз ввели форму, то от неё уже никуда не деться. В Японии школьная форма называется "матроски". И многие девочки вне школы ходят тоже в ней, они считают, что альма-матер пример для подражания.