начерти 3 прямые так чтобы на каждой прямой было отмечено по 3 точки а всего было отмечено 6 точек

Математика
начерти 3 прямые так чтобы на каждой прямой было отмечено по 3 точки а всего было отмечено 6 точек
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Автор: Гость
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