начерти 3 прямые так чтобы на каждой прямой было отмечено по 3 точки а всего было отмечено 6 точек

Математика

начерти 3 прямые так чтобы на каждой прямой было отмечено по 3 точки а всего было отмечено 6 точек

Автор: Гость