В начале XX в. Самое маленькое в мире государство, существовавшее н в одном из островов, называлось Таволару. В нем проживало 180 человек. Как вы считаете, нужна ли жителям этого гочударства конституция или она необходима больш...
География
В начале XX в. Самое маленькое в мире государство, существовавшее н в одном из островов, называлось Таволару. В нем проживало 180 человек. Как вы считаете, нужна ли жителям этого гочударства конституция или она необходима большим государствам? Объясните свое мнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
конечно нужна конституция если её нет ту будет хаус каждый будет делать что хочет
Гость:
Понимаете тут всё зависит от государственного правительства.Если правительство не соблюдала своих обязанностей выходит конституция была бы нужна,а если бы правительство являлось коррупционным и с многими нарушениями то значит выходит нужны была бы.(Ну эт моё мнение)
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