В начале XX в. Самое маленькое в мире государство, существовавшее н в одном из островов, называлось Таволару. В нем проживало 180 человек. Как вы считаете, нужна ли жителям этого гочударства конституция или она необходима больш...

География

В начале XX в. Самое маленькое в мире государство, существовавшее н в одном из островов, называлось Таволару. В нем проживало 180 человек. Как вы считаете, нужна ли жителям этого гочударства конституция или она необходима большим государствам? Объясните свое мнение

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