приведите примеры участия металлов в реакциях: а) Соединения (три уравнения реакции) б) замещения (два уравнения реакции) Составьте схемы электронного баланса и укажите, какова роль металлов в этих реакциях
Химия
приведите примеры участия металлов в реакциях: а) Соединения (три уравнения реакции) б) замещения (два уравнения реакции) Составьте схемы электронного баланса и укажите, какова роль металлов в этих реакциях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 a) 2Na + S ---> Na2S Na(0) - e- ---> Na(+) - коффициент 2 S(0) + 2e- ---> S(2-) - коффициент 2 Cu + Cl2 ---> CuCl2 4Fe + 3O2---> 2Fe2О3 1б) 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2 Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2
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