приведите примеры участия металлов в реакциях: а) Соединения (три уравнения реакции) б) замещения (два уравнения реакции) Составьте схемы электронного баланса и укажите, какова роль металлов в этих реакциях

Химия

приведите примеры участия металлов в реакциях: а) Соединения (три уравнения реакции) б) замещения (два уравнения реакции) Составьте схемы электронного баланса и укажите, какова роль металлов в этих реакциях

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