Составите уравнения следующих превращений: CUo-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO Для раекции 3 напишите сокращённое ионно-молекулярное уравнение. Для уравнения реакции 1 составьте схему элект...

Химия

Составите уравнения следующих превращений: CUo-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO Для раекции 3 напишите сокращённое ионно-молекулярное уравнение. Для уравнения реакции 1 составьте схему электронного баланса.

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