Составите уравнения следующих превращений: CUo-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO Для раекции 3 напишите сокращённое ионно-молекулярное уравнение. Для уравнения реакции 1 составьте схему элект...
Химия
Составите уравнения следующих превращений: CUo-- больше Cu-- больше CuCl2-- больше Cu(NO3)2-- больше Cu-- больше CuO Для раекции 3 напишите сокращённое ионно-молекулярное уравнение. Для уравнения реакции 1 составьте схему электронного баланса.
Ответ(ы) на вопрос:
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CuO + C ---> Cu + CO Cu(2+) + 2e- ---> Cu(0) C(0) -2e- ---> C(2+) Cu + Cl2(влажн.) ---> CuCl2 CuCl2 + 2AgNO3 ---> 2AgCl (Осадок) + Cu(NO3)2 Сокращенное ионное уравнение 2Ag + 2Cl- ---> 2AgCl 2Cu(NO3)2 + Zn = 2CuU95; + Zn(NO3)2 Сокращенное ионное уравнение Cu(2+) + Zn(0) ---> Zn(2+) + Cu(0) 2Cu + O2 ---> 2CuO
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