Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы их солей. Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металами я солями.

Химия

Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы их солей. Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металами я солями.

Автор: Гость