Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы их солей. Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металами я солями.
Химия
Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы их солей. Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металами я солями.
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Zn + CuCl2 ---> ZnCl2 + Cu. Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu. Zn + FeCl2 ---> ZnCl2 + Fe
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