"Последствия монголо-татарского нашествия на Руси." Политические последствия: Усилилась власть князя:
Обществознание
"Последствия монголо-татарского нашествия на Руси." Политические последствия: Усилилась власть князя:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усилилась власть князя практически во всём,потому что он стали предпринимать меры укрепления Руси со всех сторон и все князья объеденились в одно целое.Потом увеличилось подати и другие пошлины.Укрепление власти князя со стороны войска.
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