Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?

Физика
Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление на глубине 2м р=Þgh=1000*10*2=20000 Па нужна сила F=p*S=20000 Па*100см2*1/10000=200 H
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