Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?

Физика

Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?

Автор: Гость