Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?
Физика
Дно плоскодонной баржи получило пробоину площадью 100см( в квадрате).С какой силой нужно давить на специальный пластырь,которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 2м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление на глубине 2м р=Þgh=1000*10*2=20000 Па нужна сила F=p*S=20000 Па*100см2*1/10000=200 H
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Кто из перечисленных исторических деятелей жил до нашей эры? А) Конфуций Б) Навуходоносор II В) Перикл Г) Соломон
Обществознание
"Последствия монголо-татарского нашествия на Руси." Политические последствия: Усилилась власть князя:
Физика
Английский язык