наидите синус б если косинус =0,24
Алгебра
наидите синус б если косинус =0,24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin β =? cos β = 0,24 Решение: sin² β + cos² β = 1 sin² β + 0,24² = 1 sin² β =1- 0,0576 sin² β =0,9424 sin β ≠0,97
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