наидите синус б если косинус =0,24

Алгебра
наидите синус б если косинус =0,24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin β =?  cos β = 0,24  Решение: sin² β + cos² β = 1                  sin² β + 0,24² = 1                  sin² β =1-  0,0576                 sin² β =0,9424                     sin β ≠0,97 
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