Укажите варианты,в которых допущена ошибкаА) Художник увидел то, чего ждал,чего смутно  надеялся увидеть.Б) А эти еще молодые,некрасивые березки стоят в лесу,отражаясь в луже.В) Имелись так же слухи о том,что сам Иван Сусанин р...

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Укажите варианты,в которых допущена ошибкаА) Художник увидел то, чего ждал,чего смутно  надеялся увидеть.Б) А эти еще молодые,некрасивые березки стоят в лесу,отражаясь в луже.В) Имелись так же слухи о том,что сам Иван Сусанин родом из здешних мест.Г) Читая данный текст, я получил очень приятное впечатление о характере главного героя. помогитеееее ааа:)) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты с ошибкой А) и Г) Как надо: А) Художник увидел то, чего ждал,ЧТО смутно надеялся увидеть. (неверное употребление союза)    Г) Читая  данный текст, я  ЗАМЕТИЛ, что СКЛАДЫВАЕТСЯ  приятное впечатление о характере главного героя. 
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