Укажите варианты,в которых допущена ошибкаА) Художник увидел то, чего ждал,чего смутно надеялся увидеть.Б) А эти еще молодые,некрасивые березки стоят в лесу,отражаясь в луже.В) Имелись так же слухи о том,что сам Иван Сусанин р...

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Укажите варианты,в которых допущена ошибкаА) Художник увидел то, чего ждал,чего смутно надеялся увидеть.Б) А эти еще молодые,некрасивые березки стоят в лесу,отражаясь в луже.В) Имелись так же слухи о том,что сам Иван Сусанин родом из здешних мест.Г) Читая данный текст, я получил очень приятное впечатление о характере главного героя. помогитеееее ааа:))

Автор: Гость