в треугольнике ABC AC=BC,AB=10;COS a = 5_13 ,найдите высоту СН
Алгебра
в треугольнике ABC AC=BC,AB=10;COS a = 5_13 ,найдите высоту СН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треуголник равнобедренный=>высота является и медианой ah=5 Ac=13(по определению косинуса) затем по пофагору высота=12
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