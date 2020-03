даны три прямые a, b, c; a параллелельна b, bпараллельна c. Сколько общих точек имеют прямые a и c?

Геометрия

