даны три прямые a, b, c; a параллелельна b, bпараллельна c. Сколько общих точек имеют прямые a и c?
Геометрия
даны три прямые a, b, c; a параллелельна b, bпараллельна c. Сколько общих точек имеют прямые a и c?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к a параллельна b а b параллельна c, то прямые a и c общих точек не имееют
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