1см2-10мм2 1см2-1мм2 1м2-10дм2 1м2-1000см2 1дм2-5см2 1дм2-50см2
Математика
1см2-10мм2 1см2-1мм2 1м2-10дм2 1м2-1000см2 1дм2-5см2 1дм2-50см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см2-10мм2, 1см2=100мм2, 100-10=90мм2 1см2-1мм2, 1см2=100мм2, 100-1=99мм2 1м2-10дм2, 1м2=100дм2, 100-10=90дм2 1м2-1000см2, 1м2=10000см2, 10000-1000=9000см2 1дм2-5см2, 1дм2=100см2, 100-5=95см2 1дм2-50см2, 1дм2=100см2, 100-50=50см2
Гость:
1см2-10мм2=100мм2-10мм2=90мм2 1см2-1мм2=100мм2-1мм2=99мм2 1м2-10дм2= 100дм2-10дм2=90дм2 1м2-1000см2= 10000см2-1000см2=9000см2 1дм2-5см2= 100см2-5дм2=95см2 1дм2-50см2=100см2-50см2=50см2
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