Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На скольк...
Математика
Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На сколько часов первый автобус выехал раньше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
312:52=6(ч) был в пути первый автобус 480-312=168(км) проехал второй автобус 168:42=4(ч) был в пути второй автобус 6-4=2(ч) часа (на 2 часа раньше выехал 1 автобус, чем 2.)
Гость:
1) 312 : 52 = 6 ч в пути 1 автобус 2) 480 - 312 = 168 км расстояние,которое проехал 2 автобус 3) 168 : 42 = 4 часа в пути 2 автобус 4) 6 - 4 = на 2 часа раньше вышел первый автобус.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйта помогите Срочно нужно УМОЛЯЮ Озаглавьте текст . Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с...
Геометрия
Геометрия
Высота равнобедренного остроугольного треугольника, проведенная к его оснванию, равна 8 см, а радиус окружности, описанной около него,- 5 см. Как н...
Математика