Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На скольк...

Математика
Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На сколько часов первый автобус выехал раньше второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
312:52=6(ч)  был в пути первый  автобус 480-312=168(км) проехал второй автобус 168:42=4(ч) был в пути второй автобус 6-4=2(ч) часа (на 2 часа раньше выехал 1 автобус, чем 2.)
Гость:
1) 312 : 52 = 6 ч в пути 1 автобус 2) 480 - 312 = 168 км расстояние,которое проехал  2 автобус 3) 168 : 42 = 4 часа в пути 2 автобус  4) 6 - 4 = на 2 часа раньше вышел первый автобус.
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