Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На скольк...

Математика

Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/ч, а второй со скоростью 42 км/ч. Проехав 312км пути, они встретились. На сколько часов первый автобус выехал раньше второго?

Автор: Гость