Пожалуйта помогите Срочно нужно УМОЛЯЮ Озаглавьте текст . Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затя...
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Пожалуйта помогите Срочно нужно УМОЛЯЮ Озаглавьте текст . Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затятые и сделайте морфологический разбор предлога слов ЧЕРЕЗ,ЗА ,ГОТОВ. Вот текст Торопиться было некуда . дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника.Теперь почти уже весь пейзаж был готов.Затаив дыхание ,они засмотрелись ,очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира . - Море есть ,а шаланды нету ,- шепнула Мотя. Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую. - Парус! - восхищёно вздохнула Мотя.Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Всё -как там. Даже парус. Как в решебнике нельзя сразу 2 ставит Умоляю сделайте текст на побобии как в решебнике тольуо ,чтобы не догадалась училка что из решебника А вот как в решебнике Целый мир на маленьком холсте. Перелезли через забор,остановились за спиной ,возникновением на холсте,поставил в середине ,поставил на синеве,отличить от настоящего. Пожалуйста сделайте на подобии такого же текста Очень срочно надо Умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не как в решебнике, а как надо! Я бы озаглавила "МОРЕ НА КАРТИНЕ" Картина поразила своей правдоподобностью , она ожила (...нарисованное море невозможно было отличить от настоящего) и рождением картины"...возникновением на маленьком холсте целого мира" =================================== Словосоч. с предлогами: (ГЛАГ.+ СУЩ. С ПРЕДЛ.Ъ перелезли через забор, остановились за спиной , поставил в середине, поставил на синеве, невозможно было отличить от настоящего. (СУЩ.+ СУЩ.) возникновением на холсте (ПРИЛ.+ СУЩ.) НА МАЛЕНЬКОМ ХОЛСТЕ, В САМОЙ СЕРЕДИНЕ,НА ЛАКОВОЙ СИНЕВЕ ===================================== МОРФОЛОГ.РАЗБОР ПРЕДЛОГОВ: 1) поставил на холсте - НА-предлог Х Пр.п. 1.поставил( на чем?) НА холсте (служит для связи главн. слова" поставил" с зависимым сущ."холсте"в Пр.п. ) КРЕСТИКОМ ОТМЕТИЛА ГЛАВНОЕ СЛОВО !!!!! 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. --------------------------------------------------------- 2) перелезли через забор- ЧЕРЕЗ-предлог Х Вин.п. 1.перелезли (через что?) через забор (служит для связи главн. слова" перелезли" с зависимым сущ."забор"в Вин.п. ) 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. ---------------------- 3) остановились за спиной- ЗА- предлог Х Тв. п. 1. остановились (за чем?) за спиной- (служит для связи главн. слова" остановились" с зависимым сущ."спиной"в Тв.п. ) 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. Слово"готов"-предикатив ========================================= Виды орфограмм: -БЕЗУД.ГЛАСН.В КОРНЕ ( торОпиться,засмОтрелись,спИной, очАрованные, хОлсте,бЕлил, сИневе, вознИкновением ...) -НЕПРОВЕРЯЕМ.ГЛАСН.В КОРНЕ:( пЕйзаж, кАртины,запЯтую,шАланды...) -СОГЛАСН. В КОРНЕ СЛОВА ( пейзаЖ, чудеСНым) -ГЛАСН. И СОГЛ, В ПРИСТАВКАХ( ПЕРЕлезли, Остановились,ЗАсмотрелись, ОТличить...) - ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧ, СУЩ.( на холстЕ, на синевЕ, в серединЕ...) - НИ и НЕ в наречиях ( некуда, невозможно) -Н и НН в причаст.( очарованные, написанного..) ================================= Знаки преп. расставлены, скобок нет.... ПОЖАЛУЙСТА, потом напишите мне, если Вашей учительнице вдруг что-то не понравится...
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