Пожалуйта помогите Срочно нужно  УМОЛЯЮ Озаглавьте текст . Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затя...

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Пожалуйта помогите Срочно нужно  УМОЛЯЮ Озаглавьте текст . Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затятые и сделайте морфологический разбор предлога слов ЧЕРЕЗ,ЗА ,ГОТОВ.   Вот текст Торопиться было некуда . дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника.Теперь почти уже весь пейзаж был готов.Затаив дыхание ,они засмотрелись ,очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира . - Море есть ,а шаланды нету ,- шепнула Мотя. Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую. - Парус! - восхищёно вздохнула Мотя.Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Всё -как там. Даже парус.   Как в решебнике нельзя сразу 2 ставит Умоляю сделайте текст на побобии как в решебнике тольуо ,чтобы не догадалась училка что из решебника А вот как в решебнике Целый мир на маленьком холсте. Перелезли через забор,остановились за спиной ,возникновением на холсте,поставил в середине ,поставил на синеве,отличить от настоящего. Пожалуйста сделайте на подобии такого же текста  Очень срочно надо Умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Не как в решебнике, а как надо!  Я бы озаглавила "МОРЕ НА КАРТИНЕ" Картина поразила своей правдоподобностью , она ожила (...нарисованное море невозможно было отличить от настоящего) и рождением картины"...возникновением на маленьком холсте целого мира" ===================================  Словосоч. с предлогами: (ГЛАГ.+ СУЩ. С ПРЕДЛ.Ъ  перелезли через забор, остановились за спиной , поставил в середине, поставил на синеве, невозможно было отличить от настоящего. (СУЩ.+ СУЩ.)    возникновением на холсте (ПРИЛ.+ СУЩ.)  НА МАЛЕНЬКОМ ХОЛСТЕ, В САМОЙ СЕРЕДИНЕ,НА ЛАКОВОЙ СИНЕВЕ =====================================  МОРФОЛОГ.РАЗБОР ПРЕДЛОГОВ:  1) поставил на холсте - НА-предлог          Х                           Пр.п. 1.поставил( на чем?) НА холсте (служит для связи главн. слова" поставил" с зависимым сущ."холсте"в Пр.п. )  КРЕСТИКОМ ОТМЕТИЛА ГЛАВНОЕ СЛОВО !!!!! 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож. --------------------------------------------------------- 2) перелезли через забор-  ЧЕРЕЗ-предлог      Х                                          Вин.п. 1.перелезли (через что?) через забор (служит для связи главн. слова" перелезли" с зависимым сущ."забор"в Вин.п. )  2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож. ----------------------  3) остановились за спиной- ЗА- предлог                Х                             Тв. п. 1. остановились (за чем?) за спиной- (служит для связи главн. слова" остановились" с зависимым сущ."спиной"в Тв.п. ) 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож. Слово"готов"-предикатив  =========================================  Виды орфограмм: -БЕЗУД.ГЛАСН.В КОРНЕ ( торОпиться,засмОтрелись,спИной, очАрованные, хОлсте,бЕлил, сИневе, вознИкновением ...) -НЕПРОВЕРЯЕМ.ГЛАСН.В КОРНЕ:( пЕйзаж, кАртины,запЯтую,шАланды...) -СОГЛАСН. В КОРНЕ СЛОВА ( пейзаЖ, чудеСНым) -ГЛАСН. И СОГЛ, В ПРИСТАВКАХ( ПЕРЕлезли, Остановились,ЗАсмотрелись, ОТличить...) - ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧ, СУЩ.( на холстЕ, на синевЕ, в серединЕ...) - НИ и НЕ в наречиях ( некуда, невозможно) -Н и НН в причаст.( очарованные, написанного..) ================================= Знаки преп. расставлены, скобок нет....   ПОЖАЛУЙСТА, потом напишите мне, если Вашей учительнице вдруг что-то не понравится... 
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