Определите какая из данных функций является линейной:y=x делить на 2x-1 или y=x делить на 2
Математика
Определите какая из данных функций является линейной:y=x делить на 2x-1 или y=x делить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x делить на 2, так как если функция линейная можно делить только на число, а не на х.
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