сколько граммов аммиака можно получить из 4,48 литров азота?

Химия
сколько граммов аммиака можно получить из 4,48 литров азота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2=2NH3 n(N2)=4.48:22.4=0.2моль 1мольN2---------2NH3 n(NH3)=0.2*2=0.4моль M(NH3)=17  m(NH3)=0.4*17=6.8г   
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