Укажите варианты,в которых допущена пунктуационная ошибка. 1) Темнокожие мулатки пели и плясали и день и ночь. 2) Он оглянулся на преследователей, и задрожал всем телом и стегнул что есть силы коня. 3) Его сюртук,галстук, и жил...
Русский язык
Укажите варианты,в которых допущена пунктуационная ошибка. 1) Темнокожие мулатки пели и плясали и день и ночь. 2) Он оглянулся на преследователей, и задрожал всем телом и стегнул что есть силы коня. 3) Его сюртук,галстук, и жилет были постоянно черного цвета. 4) И к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ... И день, и ночь. 2. ... И задрожал, и стегнул ... 3. ... Сюртук, галстук и жилет... 4. Правильно
Гость:
1)и день,и ночь 2)и задрожал, и стегнул 3)галстук и жеилет 4)прав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Летели гуси:один впереди,а два позади;один позади,а два впереди;один между двумя.Сколько всего было гусей и как они летели?
Математика
Два автобуса выехали в разное время навстречу друг другу из двух городов, длина пути между которыми 480 км. Первый автобус ехал со скоростью 52 км/...