Укажите варианты,в которых допущена пунктуационная ошибка. 1) Темнокожие мулатки пели и плясали и день и ночь. 2) Он оглянулся на преследователей, и задрожал всем телом и стегнул что есть силы коня. 3) Его сюртук,галстук, и жил...

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Укажите варианты,в которых допущена пунктуационная ошибка. 1) Темнокожие мулатки пели и плясали и день и ночь. 2) Он оглянулся на преследователей, и задрожал всем телом и стегнул что есть силы коня. 3) Его сюртук,галстук, и жилет были постоянно черного цвета. 4) И к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат

Автор: Гость