з города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/час.Через 2 часа вслед за ним выехал другой велосипедист, скорость которого 17,4 км/час.Через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого
Математика
з города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/час.Через 2 часа вслед за ним выехал другой велосипедист, скорость которого 17,4 км/час.Через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13,4*2=26.8(км) расстояние между велосипедистами 2)26.8:(17.4-13.4)=6.7(ч) через столько часов второй догоит первого можно решить уравнением: пусть второй велосипедист был в пути х часов, тогда первый на 2 ч больше,т.е (х+2).Зная что они пройдут одинаковый путь,тоесть второй 17.4х , апервый 13.5*(х+2).Составим уравнение: 17.4х=13.4(х+2) 17.4х=13.4х+26.8 17.4х-13.4х=26.8 4х=26.8 х=26.8:4 х=6.7
Гость:
17,4-13,4=4(км/час) разница скорости 13,4*2=26,8(км) первый велосипедист проехал 26,8:4=6,7(час)- второй велосипедист догонит первого.
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