з города выехал велосипедист со скоростью 13,4 км/час.Через 2 часа вслед за ним выехал другой велосипедист, скорость которого 17,4 км/час.Через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого

Гость: Гость:

1)13,4*2=26.8(км) расстояние между велосипедистами 2)26.8:(17.4-13.4)=6.7(ч) через столько часов второй догоит первого можно решить уравнением: пусть второй велосипедист был в пути х часов, тогда первый на 2 ч больше,т.е (х+2).Зная что они пройдут одинаковый путь,тоесть второй 17.4х , апервый 13.5*(х+2).Составим уравнение: 17.4х=13.4(х+2) 17.4х=13.4х+26.8 17.4х-13.4х=26.8 4х=26.8 х=26.8:4 х=6.7