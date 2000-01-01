№1 в выставочном комплексе 16 одинаковых залов прямоугольной формы . площадь всех залов 2000м(кв).найди длину одного зала , если его ширина 5м . №2 в доме моды проходила распродажа шарфов в 5 раз больше, чем платков.сколько и...

Математика

№1 в выставочном комплексе 16 одинаковых залов прямоугольной формы . площадь всех залов 2000м(кв).найди длину одного зала , если его ширина 5м . №2 в доме моды проходила распродажа шарфов в 5 раз больше, чем платков.сколько изделий каждого вида было представлено на выставке?

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