Железный стержень под нагрузкой 5кН недолжен удлиниться больше как на 0,5мм.Какой диаметр стержня если его длина 5 метров

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растяжение можно рассчитать по ф-ле х=Fl/(ES) S=Fl/(Ex)(1) где: E — модуль упругости, измеряемый в паскалях F — сила в ньютонах S — площадь поверхности, по которой распределено действие силы l — длина деформируемого стержня x — модуль изменения длины стержня в результате упругой деформации (измеренного в тех же единицах, что и длина l). S=pi*r^2=pi*(d/2)^2 d=2√[S/pi] подставим сюда (1) d=2√[F*l/(E*x*pi)]