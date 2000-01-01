Рассчитайте объем водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 14,4 г цинка с избытком соляной кислоты

Химия

Рассчитайте объем водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 14,4 г цинка с избытком соляной кислоты

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