Почему дождевая вода имеет pH=5,6-5,7??

Химия
Почему дождевая вода имеет pH=5,6-5,7??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дождевая вода имеет кислую среду, поскольку в воздухе содержатся кислотные оксиды SO2 , NO2, N2O5, а они образуют с водой кислоту, а так же выбросы H2S и др
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