Почему дождевая вода имеет pH=5,6-5,7??
Химия
Почему дождевая вода имеет pH=5,6-5,7??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дождевая вода имеет кислую среду, поскольку в воздухе содержатся кислотные оксиды SO2 , NO2, N2O5, а они образуют с водой кислоту, а так же выбросы H2S и др
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дан раствор гидроксида кальция(известковая вода)получите карбонат кальция а из него раствор хлорида кальция
Русский язык
Физика
Северный полюс магнита вводят в аллюминиевое кольцо. Каково направление тока в кольце? Как изменится поток магнитной индукции,пронизывающей кольцо,...